Кемеровская «Лапландия» откроется в ближайшее время

СЕГОДНЯ 05:47 2019-07-09T07:21:56+03:00

Об этом сообщил один из юристов

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Уже в ближайшее время торговый центр «Лапландия», что в Кемерове, вновь распахнет свои двери. С ходатайством отменить обеспечительные меры в суд обратилась администрация города.

О том, что администрация города обратилась в суд с предложением отменить обеспечительные меры в отношении торгового центра «Лапландия», на своей странице в социальной сети написал кемеровский юрист Антон Крючков.

«Тем временем администрация города обратилась с ходатайством об отмене обеспечительных мер. Это значит, что ограничения по эксплуатации здания, которые были установлены судом, будут отменены. На этой неделе, полагаю, можно ждать открытия ТЦ», - сообщил юрист в соцсети.

Напомним, 9 июля должно состояться очередное заседание по делу о закрытии «Лапландии». Сам же торговый центр закрыли 22 апреля 2019 года по решению суда. Иск о закрытии подавала администрация города, указывая на то, что в здании находиться опасно: эксперты выявили здесь 22 нарушения. Для того чтобы посетители и продавцы могли безопасно находиться в нем, необходимо привести здание в состояние, соответствующее проектной документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU