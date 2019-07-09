2019-07-09T07:21:56+03:00
Общество

Кемеровская «Лапландия» откроется в ближайшее время

Об этом сообщил один из юристов
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровская «Лапландия» откроется в ближайшее времяКемеровская «Лапландия» откроется в ближайшее времяФото: Кирилл ЧАЩИН
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Уже в ближайшее время торговый центр «Лапландия», что в Кемерове, вновь распахнет свои двери. С ходатайством отменить обеспечительные меры в суд обратилась администрация города.

О том, что администрация города обратилась в суд с предложением отменить обеспечительные меры в отношении торгового центра «Лапландия», на своей странице в социальной сети написал кемеровский юрист Антон Крючков.

«Тем временем администрация города обратилась с ходатайством об отмене обеспечительных мер. Это значит, что ограничения по эксплуатации здания, которые были установлены судом, будут отменены. На этой неделе, полагаю, можно ждать открытия ТЦ», - сообщил юрист в соцсети.

Напомним, 9 июля должно состояться очередное заседание по делу о закрытии «Лапландии». Сам же торговый центр закрыли 22 апреля 2019 года по решению суда. Иск о закрытии подавала администрация города, указывая на то, что в здании находиться опасно: эксперты выявили здесь 22 нарушения. Для того чтобы посетители и продавцы могли безопасно находиться в нем, необходимо привести здание в состояние, соответствующее проектной документации.

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Видео: как устраняют нарушения в кемеровской «Лапландии»

Собственник кемеровского торгового центра «Лапландия» продолжает устранять нарушения, которые были выявлены экспертами в ходе проверки. На данный момент уже устранено 14 дефектов из 22. (подробности)

Представитель кемеровской «Лапландии» прокомментировал закрытие ТЦ

Заместитель директора «Лапландии» по безопасности Александр Быков прокомментировал закрытие торгового центра. Он уверен, что никаких нарушений в здании нет. (подробности)

Жалобу о закрытии кемеровской «Лапландии» рассмотрят в Томске

Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска принял жалобу акционерного общества «АМК-Фарма», которое является собственником торгового центра «Лапландия» в Кемерове. Компания пытается обжаловать решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14 мая, который оставил в силе постановление первой инстанции о закрытии торгового центра. (подробности)

Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»

- По предварительной информации, в отчете обозначены 22 замечания, и их устранение теперь зависит от усилий собственника, который должен развернуть работы и завершить их, - сообщил глава Кемерова Илья Середюк. - Окончательная дата открытия торгового центра зависит от решения суда. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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