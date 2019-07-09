2019-07-09T07:09:18+03:00
Общество

80 автомобилистов из Кузбасса лишились своих машин

Все они оставили автомобили на парковках торговых центров
Екатерина РОМАНОВА
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80 автомобилистов из Кузбасса лишились своих машин . ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.80 автомобилистов из Кузбасса лишились своих машин . ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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После рейда, который провели судебные приставы на территории всего Кузбасса, 80 автомобилистов лишились автомобилей, 217 человек предпочли оплатить задолженность на месте.

Приехать в торговый центр и лишиться автомобиля или оплатить задолженность: такой выбор встал перед несколькими сотнями кузбассовцев. Судебные приставы, вооруженные мобильным приложением, которое позволяет выявлять должников, провели рейды на парковках торговых центров Кузбасса. Оказалось, что из проверенных 27 621 автомобиля у владельцев 1152 имеются задолженности по исполнительным производствам различных категорий. Впрочем, 641 человек из должников предоставили документы об оплате задолженности, а вот некоторым пришлось лишиться своего имущества. Приставы на месте арестовали 110 единиц имущества, в том числе и 80 автомобилей, на общую сумму 23 миллиона рублей.

Нашлись среди должников и те, кто предпочел погасить задолженность на месте, чтобы не лишиться имущества. 217 должников оплатили задолженность на общую сумму 23 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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