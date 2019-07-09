СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-09T07:49:03+03:00

Он может лишиться свободы на 10 лет

Изменить размер текста: A A

Кемеровского хирурга задержали с наркотиками. Он может лишиться свободы сроком на 10 лет.

Врач одно из больниц областного центра подозревается в незаконном хранении запрещенных веществ. Оперативная информация об этом поступила сотрудникам полиции. 31-летнего мужчину задержали и обыскали

Во время досмотра полицейские обнаружили у подозреваемого 1,5 грамма экстази. Также был проведен осмотр жилища задержанного. Там обнаружилось еще пять граммов наркотикосодержащих таблеток, а также два грамма гашиша и 0,5 грамма амфетамина.

-По словам задержанного, наркотические вещества он хранил с целью личного потребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU