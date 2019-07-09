СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-09T10:16:46+03:00

Пять кузбасских парков вошли в число лучших в стране. ФОТО: Пресс-служба АКО

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Пять кузбасских парков вошли в число лучших в стране. Федеральный рейтинг составлен по итогам 2018 года.

В очередной раз областные практики по благоустройству оказываются в числе лучших по России. Регионы, участвующие в проекте «Формирование комфортной городской среды», присылают свои реализованные проекты, а из них Министерство строительства формирует реестр. По итогам прошлого года линейный парк на бульваре Строителей в Кемерове, капитально отремонтированный Центральный парк в Белове, а также сразу три места отдыха в Новокузнецке - аллея Памяти воинов Афганистана, парк ДК «Шахтостроитель», сквер Первостроителей.

- Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году, вошли 165 проектов из 112 городов, расположенных на территории 60 субъектов страны, - сообщили в пресс-службе администрации области. - Они отобраны из 454 заявок восьмидесяти четырех регионов страны.

Как пояснил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, основная цель создания реестра - это обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU