СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-09T09:56:25+03:00

В Кемерове нанесли более 70 тысяч квадратных метров разметки.ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Такой объем работ выполнен с начала сезона

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В Кемерове нанесли более 70 тысяч квадратных метров разметки. Такой объем работ выполнен с начала сезона.

В областном центре продолжают обновлять дорожную разметку. В объем работ, которые выполняют специалисты дорожных служб, вошли пешеходные «зебры», указатели направления движения, знаки ограничения скорости и рубежей фото- и видеофиксации.

Помимо этого, в городе обновили почти полтора миллиона погонных метров линий безопасности.

- Сегодня в ночную смену работы проводились на 15 участках улично-дорожной сети областного центра, в том числе на улицах Сарыгина, Нахимова, Вахрушева, проспекте Кузнецком, в жилом районе Кедровка, - сообщили подробности в пресс-службе администрации Кемерова.

В мэрии добавили, что жители города могут оставлять свои предложения и замечания по организации дорожного движения по горячей линии МБУ «Кемеровские автодороги»: (384-2) 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU