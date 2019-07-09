Был мертвецки пьян: якобы умершего инвалида вновь увидели возле кемеровского ТЦ

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-09T10:36:12+03:00

Инвалид не умер, а просто был мертвецки пьян. Фото: incident_kuzbass / Instagram

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Мужчина с ограниченными возможностями здоровья, о смерти которого сообщили кемеровчане в популярной соцсети Instagram, вновь вернулся на свое излюбленное место возле торгового центра «Радуга».

Накануне обеспокоенные кемеровчане разместили в Instagram фотографию мужчины, который находился в инвалидном кресле и был накрыт светлой тканью. Горожане отметили, что мужчина нередко просил помочь ему материально, а тут, видимо, умер. Причем прямо на «рабочем месте». Каково же было удивление горожан, когда на следующий день инвалид вновь сидел с протянутой рукой возле «Радуги».

- Мужчина не скончался, а находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, - сообщил осведомленный источник. - Когда же выяснилось, что он всего лишь спит, мужчину доставили домой. Он действительно является инвалидом: отсутствует одна нога.

Инвалид же, отоспавшись, уже на следующий день вернулся к «Радуге». Как он отреагировал на известие о собственной смерти - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU