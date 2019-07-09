Был мертвецки пьян: якобы умершего инвалида вновь увидели возле кемеровского ТЦ
Мужчина с ограниченными возможностями здоровья, о смерти которого сообщили кемеровчане в популярной соцсети Instagram, вновь вернулся на свое излюбленное место возле торгового центра «Радуга».
Накануне обеспокоенные кемеровчане разместили в Instagram фотографию мужчины, который находился в инвалидном кресле и был накрыт светлой тканью. Горожане отметили, что мужчина нередко просил помочь ему материально, а тут, видимо, умер. Причем прямо на «рабочем месте». Каково же было удивление горожан, когда на следующий день инвалид вновь сидел с протянутой рукой возле «Радуги».
- Мужчина не скончался, а находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, - сообщил осведомленный источник. - Когда же выяснилось, что он всего лишь спит, мужчину доставили домой. Он действительно является инвалидом: отсутствует одна нога.
Инвалид же, отоспавшись, уже на следующий день вернулся к «Радуге». Как он отреагировал на известие о собственной смерти - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU