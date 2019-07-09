Кузбассовец продавал в интернете детскую порнографию
Кузбассовец хранил у себя дома и распространял в интернете детскую порнографию. За это мужчину осудили.
Любителя детской порнографии выявили в Кемеровском районе. Как было установлено, в 2018 и 2019 годах 36-летний местный житель хранил у себя на компьютере неприличные материалы с изображением несовершеннолетних, которым еще не исполнилось 14 лет.
-В дальнейшем с целью получения прибыли осужденный продавал эти материалы пользователям социальной сети, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел подобным образом заработать денег.
Кемеровский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений – за хранение порнографических материалов и за их распространение в Сети. Ему назначено наказание в виде четырех лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU