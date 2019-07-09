Кузбассовец продавал в интернете детскую порнографию

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-09T10:54:35+03:00

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Кузбассовец хранил у себя дома и распространял в интернете детскую порнографию. За это мужчину осудили.

Любителя детской порнографии выявили в Кемеровском районе. Как было установлено, в 2018 и 2019 годах 36-летний местный житель хранил у себя на компьютере неприличные материалы с изображением несовершеннолетних, которым еще не исполнилось 14 лет.

-В дальнейшем с целью получения прибыли осужденный продавал эти материалы пользователям социальной сети, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел подобным образом заработать денег.

Кемеровский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений – за хранение порнографических материалов и за их распространение в Сети. Ему назначено наказание в виде четырех лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU