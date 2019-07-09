Сергей Цивилев рассказал о судьбе кузбасской «Терсинки»
Кузбассовцы обеспокоены: у компании, которая занималась добычей и розливом минеральной воды «Терсинка», отозвана лицензия. На вопрос, лишатся ли жители региона целебной воды, ответил губернатор Сергей Цивилев.
У компании «МВМ», которая с 2014 года занималась добычей и розливом целебной минеральной воды «Терсинка», отозвали лицензию. И теперь жители региона обеспокоены: неужели минералка пропадет с прилавков магазинов? Этот вопрос кузбассовцы задали губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.
- У нас весь народ переживает за «Терсинку», надеемся угольщики до источника не доберутся! – пишут пользователи губернатору в социальных сетях.
Сергей Цивилев, в свою очередь ответил на вопрос, который беспокоит кузбассовцев.
- Не верьте слухам и недостоверным источникам! Терсинское месторождение угольщикам не отдают, оно будет развиваться. Следите за новостями в СМИ, - заметил он в своем аккаунте в сети Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU