Сергей Цивилев рассказал о судьбе кузбасской «Терсинки»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-09T12:12:12+03:00

Глава региона ответил на вопрос, что будет с месторождением минеральной воды

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Кузбассовцы обеспокоены: у компании, которая занималась добычей и розливом минеральной воды «Терсинка», отозвана лицензия. На вопрос, лишатся ли жители региона целебной воды, ответил губернатор Сергей Цивилев.

У компании «МВМ», которая с 2014 года занималась добычей и розливом целебной минеральной воды «Терсинка», отозвали лицензию. И теперь жители региона обеспокоены: неужели минералка пропадет с прилавков магазинов? Этот вопрос кузбассовцы задали губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

- У нас весь народ переживает за «Терсинку», надеемся угольщики до источника не доберутся! – пишут пользователи губернатору в социальных сетях.

Сергей Цивилев, в свою очередь ответил на вопрос, который беспокоит кузбассовцев.

- Не верьте слухам и недостоверным источникам! Терсинское месторождение угольщикам не отдают, оно будет развиваться. Следите за новостями в СМИ, - заметил он в своем аккаунте в сети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU