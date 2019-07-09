2019-07-09T13:00:29+03:00
Общество

Продажу пива в жилых домах Кузбасса могут полностью запретить

Такое предложение обсуждается в администрации области
Екатерина РОМАНОВА
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Продажу пива в жилых домах Кузбасса могут полностью запретить. ФОТО: пресс-служба АКО.Продажу пива в жилых домах Кузбасса могут полностью запретить. ФОТО: пресс-служба АКО.
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В кузбасских городах магазины по продаже пива нередко находятся в жилых домах. И многих кузбассовцев не устраивает то, что их дети и внуки растут среди пивнушек. Вопрос о том, как сократить количество таких магазинов, обсуждался на заседании Совета старейшин и членов президиума областного Совета ветеранов Кузбасса.

«На заседании прозвучало предложение полностью запретить продажу разливного пива в многоквартирных жилых домах», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

Напомним, на областном уровне действует закон, ограничивающий продажу пива. Благодаря этому из жилых домов удалось убрать 54 пивных магазина. Еще 10 магазинов исключили продажу пивной продукции.

«Большинство пивников стараются воспользоваться лазейками: кто-то расширил площади, кто-то на бумаге перевел магазин в точку общепита. По словам ветеранов, в некоторых домах до сих пор по четыре пивных магазина!» - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор спросил мнение жителей региона, как они относятся к предложению убрать из жилых домов пивные точки. Многие комментаторы поддержали такое решение, а еще отметили, что необходимо достаточное количество бесплатных культурных и спортивных центров, чтобы новое поколение росло здоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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