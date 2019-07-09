2019-07-09T14:22:24+03:00
Происшествия

Жителей Кемерова напугал мужчина в черном

Странного человека заметили на проспекте Октябрьском
Ирина АВТУШКО
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Жителей Кемерова напугал мужчина в черном.Жителей Кемерова напугал мужчина в черном.Фото: Ирина АВТУШКО
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Жителей Кемерова напугал мужчина в черном. Странного человека заметили на проспекте Октябрьском.

9 июля после обеда к охране здания по проспекту Октябрьскому, 28 обратились обеспокоенные арендаторы, которые рассказали, что на остановке неподалеку вот уже полтора часа прогуливается неизвестный молодой человек, странно одетый для летней погоды.

- На нем была темная одежда, на голову накинут темный капюшон, на руках - черные перчатки, - рассказывает охранница. - Также на нем были надеты мотоциклетные очки, а нос и рот закрывала маска. За собой молодой человек носил два желтых пакета, постоянно перекладывая их с места на место.

Охрана здания вызвала полицию.

- Сигнал о подозрительном мужчине, находящемся возле одного из офисных зданий на проспекте Октябрьском, поступил в кемеровскую полицию около 15.00. На место незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы, - рассказал старший специалист группы по связям со СМИ Управления МВД России по городу Кемерово майор внутренней службы Андрей Альтман . - Сотрудники полиции выяснили личность гражданина. Им оказался 26-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что маску и перчатки он надел для защиты от солнца и пыли. Признаков состава уголовного преступления или административного правонарушения в его действиях обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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