С Притомского проспекта в Кемерове выселили бомжей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-09T17:51:34+03:00

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Жители Центрального района города Кемерова пожаловались на бомжей, поселившихся в заброшенных зданиях. Сотрудники полиции выселили бомжей из их временного пристанища. А потом оказалось, что двое их них находились в розыске.

Неподалеку от одного из многоэтажных строений на Притомском проспекте в заброшенном строении некоторое время назад стало слишком шумно. Здесь решили поселиться люди, ведущие асоциальный образ жизни. Бомжи обустроили себе жилища, однако кемеровчанам не понравилось такое соседство, и они обратились в полицию. Стражи порядка прибыли в стан лиц без определенного места жительства и задержали семерых находившихся там людей. А после того, как им провели дактилоскопию, выяснилось, что двое из задержанных значатся в оперативном розыске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, территорию оперативно расчистили от построек, а в отношении задержанных составили протоколы об административных нарушениях. Впрочем, людям без определенного места жительства сотрудники полиции заодно помогли устроиться в Центр социальной адаптации.

ИСТОЧНИК KP.RU