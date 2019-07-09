2019-07-09T17:51:34+03:00
Общество

С Притомского проспекта в Кемерове выселили бомжей

Двое из выселенных находились в розыске
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
С Притомского проспекта в Кемерове выселили бомжейС Притомского проспекта в Кемерове выселили бомжейФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Жители Центрального района города Кемерова пожаловались на бомжей, поселившихся в заброшенных зданиях. Сотрудники полиции выселили бомжей из их временного пристанища. А потом оказалось, что двое их них находились в розыске.

Неподалеку от одного из многоэтажных строений на Притомском проспекте в заброшенном строении некоторое время назад стало слишком шумно. Здесь решили поселиться люди, ведущие асоциальный образ жизни. Бомжи обустроили себе жилища, однако кемеровчанам не понравилось такое соседство, и они обратились в полицию. Стражи порядка прибыли в стан лиц без определенного места жительства и задержали семерых находившихся там людей. А после того, как им провели дактилоскопию, выяснилось, что двое из задержанных значатся в оперативном розыске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, территорию оперативно расчистили от построек, а в отношении задержанных составили протоколы об административных нарушениях. Впрочем, людям без определенного места жительства сотрудники полиции заодно помогли устроиться в Центр социальной адаптации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу в Кемерове будут праздновать День мороженого
Жителей Кемерова напугал мужчина в черном
В Кузбассе мужчина 18 лет скрывался от правосудия
Продажу пива в жилых домах Кузбасса могут полностью запретить
Сергей Цивилев рассказал о судьбе кузбасской «Терсинки»
Кузбассовец продавал в интернете детскую порнографию
Новокузнечане вошли в десятку победителей ралли Пекин - Париж
Был мертвецки пьян: якобы умершего инвалида вновь увидели возле кемеровского ТЦ
В Кемерове нанесли более 70 тысяч квадратных метров разметки
Пять кузбасских парков вошли в число лучших в стране
«Он существует!»: Человека-паука с музыкальной колонкой заметили в кемеровском трамвае
Кемеровского хирурга задержали с наркотиками
80 автомобилистов из Кузбасса лишились своих машин
Кемеровская «Лапландия» откроется в ближайшее время
Семеро пострадали: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль
Кандидата в губернаторы Кузбасса поместили в СИЗО