2019-07-10T06:40:45+03:00
Общество

Кузбассовцев предупредили о местах установки новых камер

За соблюдением ПДД на кузбасских дорогах будут следить новые приборы фиксации
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцев предупредили о местах установки новых камер.Кузбассовцев предупредили о местах установки новых камер.
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Сразу несколько новых приборов фиксации скорости заработает 10 июля на кузбасских дорогах. Стражи порядка предупредили кузбассовцев, где они будут находиться.

10 июля на кузбасских автодорогах появятся новые для региона средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Принцип их работы прост: на двух рубежах, удаленных друг от друга на несколько километров, фиксируется скорость и время прохождения транспорта, а затем в автоматическом режиме высчитывается его средняя скорость, которая не должна превышать установленные требования.

- Главное преимущество таких приборов заключается в том, что в отличие от камер мгновенной фиксации они требуют соблюдать скоростной режим на длительном участке дороги, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас установлены три пары таких камер:

- автодорога Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, 1-й и 6-й километры в обоих направлениях;

- автодорога Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, 4-й и 15-й километры в обоих направлениях, а также на 91-м и 97-м километрах.

Сотрудники ГИБДД Кемеровской области, в свою очередь, призывают соблюдать правила дорожного движения, беречь свои и чужие жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU

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