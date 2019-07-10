СЕГОДНЯ 04:39 2019-07-10T04:39:30+03:00

В среду и четверг в Новокузнецке будут выть сирены Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В среду и четверг в Новокузнецке будет шумно. На эти дни в городе запланирована плановая проверка систем оповещения.

О том, что на 10 и 11 июля в Новокузнецке будет проходить плановая проверка системы оповещения, сообщает пресс-служба Управления защиты населения и территорий города Новокузнецка. Сирены будут включаться в течение двух дней с 10:00 до 14:00.

10 июля будет шумно в Центральном, Кузнецкий, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах. А 11 июля – в Заводском и Новоильинском.

- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU