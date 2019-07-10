2019-07-10T05:20:29+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса вошел в топ-20 рейтинга глав регионов России

Среди соседей по Сибирскому федеральному округу Сергей Цивилев занимает второе место
Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор Кузбасса вошел в топ-20 рейтинга глав регионов России. ФОТО: пресс-служба АКО.Губернатор Кузбасса вошел в топ-20 рейтинга глав регионов России. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Сергей Цивилев занял 20-е место в рейтинге глав всех российских регионов. А вот среди губернаторов Сибири он находится на втором месте.

По данным Medialigia, Сергей Цивилев занимает 20 место в рейтинге глав регионов России. В сравнении с данными за май, губернатор Кузбасса упрочил свои позиции, увеличив медиаиндекс сразу на 10 пунктов. В течение июня количество упоминаний Сергея Цивилева в средствах массовой информации достигло 4102 раз.

А вот в рейтинге глав сибирских регионов Цивилев уступает лишь губернатору Иркутской области Сергею Левченко: о нем в июне средства массовой информации упоминали 6024 раза. Новостными поводами для упоминания Сергей Цивилева стало принятие отставки по собственному желанию главы Мысков Дмитрия Иванова после того, как оползень с отвала угольного разреза «Кийзаский» сошел в реку Большой Кийзас. Кроме того, о Сергее Цивилеве много писали после того, как он и главы Хакасии и Алтайского края подписали соглашение о строительстве трассы АбаканБийск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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