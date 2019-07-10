СЕГОДНЯ 05:46 2019-07-10T05:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбасс пришли грозы с градом. 10 июля синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в среду днем по области ожидается усиление северо-западного ветра до 18 метров в секунду, в большинстве территорий пройдут дожди, гроза, местами сильные дожди, возможен град. Температура днем будет держаться в пределах +18…+23 градуса, по югу области ожидается потепление до +28 градусов.

Также синоптики прогнозируют пожароопасность 2-го класса, местами 1-го и 3-го, в Беловском районе – 4-го.

В МЧС по Кемеровской области предупреждают, что в такую погоду следует соблюдать правила предосторожности.

-Во время грозы и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Не оставляйте детей без присмотра, - сообщили в ведомстве. - На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Откажитесь от прогулок по лесу, выходов к водоемам и плавания на маломерных судах.

ИСТОЧНИК KP.RU