СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-10T08:51:18+03:00

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У кузбасского бизнесмена арестовали имущество на 113 миллионов долларов. Решение вынес Верховный суд Кипра.

Речь идет о судебном споре между бывшими партнерами по бизнесу Русланом Ростовцевым и Александром Щукиным из-за долей в угледобывающем предприятии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елену Юлову, представителя Щукина.

Елена Юлова сообщила, что во время заседания Верховный суд Кипра отклонил жалобу представителей Ростовцева на приказ суд, вынесенный в 2016 году. Согласно документу, бизнесмену запрещено было отчуждать имущество, также он обязан был раскрыть информацию обо всех имеющихся у него активах. Приказ должен был вступить в силу с момента вынесения, однако произошло это только после решения Верховного суда Кипра.

Руслан Ростовцев и Александр Щукин пытаются поделить между собой акции шахт «Кыргайская» и «Талдинская-Южная», а также связанных с ними кузбасских предприятий. Последний обвиняет своего бывшего партнера в том, что в 2014 году он присвоил себе чужие акции через кипрскую компанию, хотя в 2008 году активы шахт приобретались в равных долях.

Сейчас в суде Кипра слушается второй иск Александра Щукина к своему бывшему партнеру. Сумма взыскания составляет 147 миллионов долларов.

Напомним, что Александр Щукин также выступает одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской». Оно было возбуждено в ноябре 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU