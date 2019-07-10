СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-10T08:53:02+03:00

Проспект Химиков в Кемерове достроят к концу года. ФОТО: Пресс-служба администрации города Кемерово

Пропускная способность новой дороги составит 28 тысяч автомобилей в сутки

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Проспект Химиков в Кемерове достроят к концу года. Пропускная способность новой дороги составит 28 тысяч автомобилей в сутки.

В областном центре началось строительство участка дороги на проспекте Химиков, расположенного вблизи жилых комплексов «Восточный» и «Томь».

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемерова, протяженность четырехполосной магистрали составит 700 метров. Также будут построены две кольцевые развязки для связи с уже существующими городскими магистралями. Строительство дороги должно улучшить транспортную ситуацию для жителей микрорайонов № 54 и 68, жителей деревни Сухово и пригородных жилых комплексов.

В соответствии с проектом ширина новой дороги составит 90 метров с учетом проезжей части, тротуаров, разделительной полосы и зеленых зон. Со стороны проспекта Комсомольского диаметр транспортного узла составит 80 метров, со стороны деревни Сухово - 50 метров.

Завершить строительство планируется до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU