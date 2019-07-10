Кузбассовец пытался затащить в гараж маленькую девочку

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-10T09:07:05+03:00

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В Кузбассе пьяный местный житель пытался затащить в гараж маленькую девочку. Ребенку удалось вырваться из рук налетчика.

Инцидент произошел в городе Белово в апреле. Днем пьяный мужчина увидел компанию детей. У одной девочки в руках был сотовый телефон, и горожанин решил завладеть чужим имуществом.

- Он подошел к детям, схватил девочку за капюшон куртки и потянул к гаражу с открытыми дверями. Девочка смогла вырваться и попыталась убежать, однако мужчине вновь удалось схватить ребенка, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Девочка активно сопротивлялась, а потом достала из кармана телефон. Мужчина вырвал его из рук ребенка и скрылся. Родители девочки обратились в полицию. Правоохранители установили и задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 37-летний горожанин.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный с угрозой применения насилия. Он признал вину, но к моменту задержания успел сбыть телефон неустановленному лицу. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU