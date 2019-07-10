В Кузбассе поймали опасного туберкулезника
В Кузбассе поймали опасного туберкулезника. Мужчину отправили на принудительное лечение в диспансер.
В Тисульском районе гражданин с открытой формой туберкулеза свободно посещал общественные места, чем создавал угрозу для окружающих. Заболевание протекало в заразной форме, а значит, вирус свободно передается воздушно-капельным путем.
О своем диагнозе мужчина знал и даже состоял на учете в противотуберкулезном кабинете Тисульской районной больницы. При этом ему не раз предлагали госпитализацию в Мариинский филиал противотуберкулезного диспансера. Свой отказ от лечения мужчина объяснял тем, что никакого туберкулеза у него нет.
Чтобы защитить интересы людей, прокурор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации мужчины, который был полностью удовлетворен.
-В день поступления исполнительного листа судебные приставы ОСП по Тисульскому району доставили гражданина в Мариинский филиал противотуберкулезного диспансера. Ему предстоит пройти полный курс лечения, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - Данное производство о принудительной госпитализации гражданина в противотуберкулезный диспансер является четвертым за текущий год.
ИСТОЧНИК KP.RU