СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-10T09:06:57+03:00

Мужчину с опасной формой туберкулеза отправили на принудительное лечение в диспансер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кузбассе поймали опасного туберкулезника. Мужчину отправили на принудительное лечение в диспансер.

В Тисульском районе гражданин с открытой формой туберкулеза свободно посещал общественные места, чем создавал угрозу для окружающих. Заболевание протекало в заразной форме, а значит, вирус свободно передается воздушно-капельным путем.

О своем диагнозе мужчина знал и даже состоял на учете в противотуберкулезном кабинете Тисульской районной больницы. При этом ему не раз предлагали госпитализацию в Мариинский филиал противотуберкулезного диспансера. Свой отказ от лечения мужчина объяснял тем, что никакого туберкулеза у него нет.

Чтобы защитить интересы людей, прокурор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации мужчины, который был полностью удовлетворен.

-В день поступления исполнительного листа судебные приставы ОСП по Тисульскому району доставили гражданина в Мариинский филиал противотуберкулезного диспансера. Ему предстоит пройти полный курс лечения, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - Данное производство о принудительной госпитализации гражданина в противотуберкулезный диспансер является четвертым за текущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU