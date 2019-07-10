2019-07-10T11:48:05+03:00
Происшествия

Подросток избил ногами 33-летнего новокузнечанина

С травмой головы мужчину доставили в больницу
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецком районе подросток избил ногами 33-летнего мужчину. Его осудили за причинение тяжкого вреда.

Инцидент произошел в июле прошлого года. 17-летний местный житель с друзьями проходил мимо стадиона, где компания взрослых мужчин употребляла спиртное. Один из них стал ругаться матом в адрес подростков, что разозлило молодого новокузнечанина. Он несколько раз ударил 33-летнего мужчину по голове руками и ногами. Пьяный житель потерял сознание, а компания подростков сбежала с места преступления.

Очевидцы вызвали для пострадавшего скорую, с травмой головы его доставили в больницу.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Со следствием подросток сотрудничал, вину признал, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

На момент рассмотрения дела в суде новокузнечанину уже исполнилось 18 лет. Суд назначил ему наказания в виде полутора лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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