В Кемерове загорелось общежитие
В Кемерове днем среды загорелось общежитие. ЧП произошло на проспекте Ленинградском.
Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что горит общежитие на проспекте Ленинградском, 24.
- Вроде без пострадавших, но горело прилично, шесть пожарных машин и реанимация, - сообщил автор фото.
В ГУ МЧС по Кемеровской области «Комсомольской правде» пояснили, что пожар произошел около 13.00 в комнате на втором этаже.
- Площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины сейчас устанавливаются, - пояснили в ведомстве.
Собеседница издания отметила, что происшествие обошлось без пострадавших. Часть жильцов самостоятельно вышла на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU