2019-07-10T10:32:13+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелось общежитие

ЧП произошло на проспекте Ленинградском
Екатерина БОРМОТОВА
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ЧП произошло около 13.00 10 июля Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"ЧП произошло около 13.00 10 июля Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове днем среды загорелось общежитие. ЧП произошло на проспекте Ленинградском.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что горит общежитие на проспекте Ленинградском, 24.

- Вроде без пострадавших, но горело прилично, шесть пожарных машин и реанимация, - сообщил автор фото.

В ГУ МЧС по Кемеровской области «Комсомольской правде» пояснили, что пожар произошел около 13.00 в комнате на втором этаже.

- Площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины сейчас устанавливаются, - пояснили в ведомстве.

Собеседница издания отметила, что происшествие обошлось без пострадавших. Часть жильцов самостоятельно вышла на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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