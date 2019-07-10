2019-07-10T11:54:15+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина поила сельчан опасным спиртом

Ее осудили
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе женщина рассчитывалась за работу с сельчанами опасным спиртом. Женщина знала, что напиток может навредить здоровью, но это ее не остановило.

Суд вынес приговор 37-летней жительнице Ленинск-Кузнецкого района. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В полицию поступило сообщение, что 37-летняя сельчанка продает спиртосодержащую жидкость местным жителям. В ходе проверочной закупки эта информация подтвердилась. В отношении торговки было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что полицейские уже предупреждали женщину о незаконности ее действий. Однако ее это не остановило. На одном из рынков она приобрела пять литров спирта, которым планировала расплачиваться с местными жителями за помощь по хозяйству.

- При этом продавец предупредил ее, что спирт технический, употреблять как пищевой его нельзя. Несмотря на это, женщина расплачивалась данной жидкостью с местными жителями и продавала желающим, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Свою вину женщина признала, со следствием сотрудничала и выдала оставшийся спирт. Суд признал ее виновной в преступлении и назначил шесть месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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