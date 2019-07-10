2019-07-10T12:01:41+03:00
Общество

На опасном перекрестке в Кемерове изменили схему движения

На светофоре установили дополнительные секции поворота
Ирина АВТУШКО
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На опасном перекрестке в Кемерове изменили схему движения. ФОТО: Пресс-служба администрации города КемеровоНа опасном перекрестке в Кемерове изменили схему движения. ФОТО: Пресс-служба администрации города Кемерово
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На опасном перекрестке в Кемерове изменили схему движения. На светофоре установили дополнительные секции поворота.

На Ленинградском проспекте, в районе дома № 28, на светофоре у торгового центра «Лента» установили дополнительные поворотные секции.

- Левый поворот и разворот будут выполняться одновременно. Эта мера поспособствует безопасному и бесконфликтному движению автотранспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

«Сегодня сотрудники Центра организации дорожного движения проведут необходимые настройки. Кемеровчане, будьте внимательны и осторожны за рулем», - добавил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Илья Середюк.

Напомним, что кемеровчане неоднократно жаловались на то, что рядом с гипермаркетом случаются дорожно-транспортные происшествия. Буквально вчера там перевернулся автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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