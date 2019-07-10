2019-07-10T12:14:41+03:00
Общество

Кузбасовца заставили работать в церкви

Мужчина задолжал своим детям почти 300 тысяч рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Несмотря на отработку, мужчина также должен выплатить долг по алиментамНесмотря на отработку, мужчина также должен выплатить долг по алиментамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Гурьевске мужчина не выплачивал алименты своим детям и подвергся наказанию. Его заставили отрабатывать 100 часов в церкви.

Житель Гурьевска задолжал двум своим детям порядка 300 тысяч рублей. При этом он нигде не работал и не стоял на учете в службе занятости. Приставы предупредили должника об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако никаких попыток погасить долг перед детьми мужчина не предпринял.

В отношении алиментщика был составлен административный протокол. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. На отработку его отправили в местную церковь – разнорабочим.

- Исполнение наказания не избавило гражданина от погашения задолженности перед своими детьми. Если должник в ближайшее время не приступит к выплате алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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