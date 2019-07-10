СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-10T12:25:53+03:00

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Кузбассовцы потеряли 150 тысяч рублей при покупке авиабилетов. Они воспользовались сомнительным сайтом по продаже.

Сразу три факта мошенничества с авиабилетами зафиксировали кузбасские полицейские с начала июля. Так, в Юрге местная жительница решила слетать к морю и приобрела себе и супругу онлайн-билеты на самолет по маршруту «Новосибирск – Адлер - Новосибирск». Их общая стоимость составила 77 тысяч рублей. Для покупки она воспользовалась сайтом, название которого созвучно с известной авиакомпанией.

После того, как женщина ввела на сайте номер банковской карты и код, который пришел на телефон, с ее счета списалась половина суммы, однако электронные билеты на почту не поступили.

В диалоговом окне интернет-сайта горожанка оставила сообщение о возникшей проблеме и получила ответ о том, что произошел сбой связи, а для возврата денег необходимо ввести поступивший на телефон код, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - После того, как потерпевшая набрала комбинацию цифр, с карты была снята вторая половина суммы.

Связаться с представителем интернет-ресурса женщина не смогла. Тогда она поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию. В общей сложности по трем случаям мошенничества с билетами сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей.

Полицейские призывают кузбассовцев пользоваться только проверенными сайтами и тщательно изучать цены на билеты: на сайтах-фальшивках они существенно ниже средних.

ИСТОЧНИК KP.RU