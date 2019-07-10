Главу кузбасского села обвиняют в незаконной вырубке деревьев

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-10T12:40:15+03:00

Ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе главу одного из сел обвиняют в незаконной вырубке деревьев. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, весной 2017 года глава одного из поселений Яйского района вынес решение о спиле аварийных деревьев. Причем никакого обследования насаждений не производилось.

Чиновник оформил подложные документы и заключил договор с подрядной организацией на вырубку деревьев на безвозмездной основе. Фактически же спил деревьев произвел местный житель.

- В результате в июле 53 дерева были спилены. Данное происшествие вызвало возмущение жителей поселения, они обратились в правоохранительные органы, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Прокуратура провела проверку исполнения лесного законодательства и выявила нарушения. Результаты проверки были переданы в следственные органы.

- Проведенная лесотехническая экспертиза показала, что из 53 спиленных деревьев только 3 должны были быть признаны аварийными и требовали уничтожения, остальные угрозы для населения не представляли. Стоимость спиленного леса составляет 206 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении чиновника передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU