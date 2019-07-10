Главу кузбасского села обвиняют в незаконной вырубке деревьев
В Кузбассе главу одного из сел обвиняют в незаконной вырубке деревьев. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, весной 2017 года глава одного из поселений Яйского района вынес решение о спиле аварийных деревьев. Причем никакого обследования насаждений не производилось.
Чиновник оформил подложные документы и заключил договор с подрядной организацией на вырубку деревьев на безвозмездной основе. Фактически же спил деревьев произвел местный житель.
- В результате в июле 53 дерева были спилены. Данное происшествие вызвало возмущение жителей поселения, они обратились в правоохранительные органы, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Прокуратура провела проверку исполнения лесного законодательства и выявила нарушения. Результаты проверки были переданы в следственные органы.
- Проведенная лесотехническая экспертиза показала, что из 53 спиленных деревьев только 3 должны были быть признаны аварийными и требовали уничтожения, остальные угрозы для населения не представляли. Стоимость спиленного леса составляет 206 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении чиновника передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU