Подростки спускались с крыши многоэтажки по водосточной трубе в Новокузнецке
Подростки спускались с крыши многоэтажки по водосточной трубе в Новокузнецке. Видео опасных забав полицейские обнаружили в сетях.
Сотрудники полиции Новокузнецка в ходе мониторинга обнаружили в интернете видео с недетскими шалостями. На нем видно, как четверо несовершеннолетних спускаются по водосточной трубе многоэтажного дома.
Инспекторы по делам несовершеннолетних организовали проверку и выявили юных нарушителей. Ими оказались подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Родителей для беседы пригласили в полицию. Там стражи порядка продемонстрировали взрослым, чем в свободное время занимаются их дети.
-Новокузнечане были шокированы увиденным и пояснили, что не знали, насколько опасными являются развлечения их сыновей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Они пообещали сотрудникам полиции взять детский отдых на контроль и не допускать подобных инцидентов.
Также родителям придется заплатить штраф за невыполнение ими своих обязанностей в размере до 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU