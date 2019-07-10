СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-10T14:24:51+03:00

Подростки спускались с крыши многоэтажки по водосточной трубе в Новокузнецке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Подростки спускались с крыши многоэтажки по водосточной трубе в Новокузнецке. Видео опасных забав полицейские обнаружили в сетях.

Сотрудники полиции Новокузнецка в ходе мониторинга обнаружили в интернете видео с недетскими шалостями. На нем видно, как четверо несовершеннолетних спускаются по водосточной трубе многоэтажного дома.

Инспекторы по делам несовершеннолетних организовали проверку и выявили юных нарушителей. Ими оказались подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Родителей для беседы пригласили в полицию. Там стражи порядка продемонстрировали взрослым, чем в свободное время занимаются их дети.

-Новокузнечане были шокированы увиденным и пояснили, что не знали, насколько опасными являются развлечения их сыновей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Они пообещали сотрудникам полиции взять детский отдых на контроль и не допускать подобных инцидентов.

Также родителям придется заплатить штраф за невыполнение ими своих обязанностей в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU