Кузбассовцев зовут в Крым на международный байк-фестиваль

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-10T17:15:54+03:00

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Кузбассовцев приглашают в Крым на международный байк-фестиваль. Организатором выступает мотоклуб «Ночные волки».

Масштабное байк-шоу Гасфорта под названием «Тень Вавилона» пройдет в Севастополе 10-11 августа.

В первый день для зрителей с концертом выступят группы «Пилот», «Слот», «Mordor», «Кипелов», а также Григория Лепса и Владимира Кузьмина. Изюминкой дня станет так называемая кульминация – красочное шоу, во время которого покажут движущиеся декорации, летающие самолеты, всевозможные рискованные трюки, а также десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох. Участие в шоу примет пианист, народный артист России Юрий Розум.

Второй день начнется с шествия праздничной мотоколонны по городу-герою Севастополю, после чего у горы Гасфорта стартует спортивный праздник. В программе - выступления юношеских команд и профессиональный турнир ММА, силовой экстрим, мотоциклетные конкурсы, вейкбординг. Здесь же будет организована выставка ретро-автомобилей и современной военной техники. Вечером гостей байк-шоу ждет концерт. На нем выступят Вадим Самойлов («Агата Кристи»), группы «Нуки», «Мэйти», «Алиса» и «Secret Service» из Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU