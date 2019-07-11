СЕГОДНЯ 03:28 2019-07-11T03:28:00+03:00

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В Новокузнецке утонул мужчина. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.

Трагедия случилась во вторник на карьере, который находится между Заводским и Новоильинским районами. Там утонул 35-летний мужчина. Свидетели, которые в тот момент были на месте, уверяют, что все произошло в промежутке между 19 и 20 часами вечера. В тот день, когда случилось непредвиденное, обнаружить потерпевшего не удалось.

-Пляж этот необорудованный. Друзья написали заявление в полицию, но водолазные обследования в ночное время запрещены. Искали с утра 10 июля в указанном месте. Подняли на поверхность. Мало того, что мужчина выпивал - не умел плавать. А на данном водоеме опасное дно, - сообщили в службе спасения.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что сегодня в Кузбассе действует более 65 пляжей и мест массового отдыха у воды, которые освидетельствованы спасателями. Купать на них безопасней, чем на диких пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU