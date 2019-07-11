СЕГОДНЯ 04:27 2019-07-11T05:39:03+03:00

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В Кузбассе 17-летний подросток оскорбил полицейского. Теперь молодого человека ждет скамья подсудимых.

Инцидент произошел в Яшкинском районе в результате подростковых разборок. Обвиняемый, будучи нетрезвым, отправился к своему знакомому, которого ранее избили его приятели. Он хотел узнать, зачем тот обратился в полицию. Примечательно, что при этом около дома последнего стояла полицейская служебная машина. Однако злоумышленника это не остановило.

После того как юноша вошел в квартиру, он увидел инспектора по делам несовершеннолетних, с которым ранее был знаком, так как уже попадал в поле зрения полиции. С женщиной молодой человек вел себя грубо, а ее коллег-полицейских оскорбил нецензурной бранью в ответ на сделанное замечание. Также он ударил инспектора ДНН по руке, за что был задержан.

Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В рамках расследования уголовного дела в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Отец подростка привлечен к административной ответственности.

За применение насилия в отношении представителя власти против подростка возбудили уголовное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU