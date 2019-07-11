2019-07-11T05:53:09+03:00
Общество

В Кузбассе глава крупной металлургической компании из рейтинга Forbes покинул пост

Ему уже нашли замену
Екатерина БОРМОТОВА
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Алексей Юрьев начала работу на Запсибе с 1988 года Фото: СНДКОАлексей Юрьев начала работу на Запсибе с 1988 года Фото: СНДКО
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В Кузбассе уволился директор крупной металлургической компании. Ранее он попал в рейтинг журнала Forbes как один из богатейших госслужащих России.

54-летний депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Юрьев оставил пост управляющего директора предприятия ЕВРАЗ ЗСМК. Об этом сообщили в компании. Исполнять обязанности управляющего директора будет вице-президент компании Алексей Солдатенков.

Отметим, что двумя днями ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. В него попал бывший управляющий директор ЕВРАЗа Алексей Юрьев. Его семейный доход за 2018 год составил 488 миллионов рублей. Юрьев занял 31 строчку в списке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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