РСХБ увеличил кредитование рыбопромышленников на 34 процента

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-11T06:02:42+03:00

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РСХБ за шесть месяцев 2019 года выдал отечественным рыбопромышленникам 3 миллиарда рублей, что на 34 процента больше аналогичного периода прошлого года. На эти средства модернизируется и расширяется производство, развивается аквакультура.

Вопросы финансирования отрасли поднимались на III Международном рыбопромышленном форуме. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков.

РСХБ выступил официальным партнером мероприятия, организованного Федеральным агентством по рыболовству. В ходе форума российские и международные эксперты обсудили наиболее актуальные проблемы мирового рыбного рынка и связанные с ним экономические и социальные вопросы.

Представители РСХБ провели переговоры с потенциальными и действующими клиентами, рассказали о перспективе отрасли и важности расширения производств с целью увеличения объема экспорта продукции. Банк оказывает финансовую поддержку не только крупным промысловым предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса. Среди них рыбопромышленники из различных регионов России от Калининграда до Сахалина. К настоящему моменту общий объем кредитных вложений Россельхозбанка в рыбопромышленный комплекс составил порядка 77 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU