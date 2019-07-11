В Кемерове загорелся цех по обработке металла

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-11T08:03:23+03:00

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В Кемерове, на улице Терешковой, загорелся цех по обработке металла. На месте работали 16 сотрудников МЧС.

ЧП произошло вечером 10 июля. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы города в 20.51. На место прибыли пять пожарных расчетов.

- На момент прибытия первого подразделения внешние признаки горения отсутствовали. В результате пожара в металлическом воздуховоде обгорели фильтрующие элементы на площади два квадратных метра. Предварительная причина - нарушение технологического регламента процесса производства, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что эвакуация людей не потребовалась. Пожар был ликвидирован в 21.05.

ИСТОЧНИК KP.RU