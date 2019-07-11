Пугливый кемеровчанин сбил 8-летнего ребенка и скрылся

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-11T09:48:38+03:00

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В Кемерове водитель сбил 8-летнего мальчика, который ехал по двору на велосипеде. Испугавшись ответственности, мужчина сбежал с места ДТП.

Инцидент произошел на улице Халтурина в Кировском районе города. Предварительно установлено, что мужчина на Chevrolet двигался по двору задним ходом и не заметил ребенка на велосипеде, который ехал ему навстречу. После столкновения водитель иномарки скрылся, не оказав пострадавшему помощи. Полицейские установили очевидцев происшествия, марку и госномер машины.

- В течение часа инспекторы ГИБДД задержали водителя автомобиля Chevrolet. 20-летний житель Кемерова пояснил, что уехал с места ДТП, испугавшись ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате ДТП мальчик получил ушибы, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

В отношении водителя составили административный протокол за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Его могут лишить права управления автомобилем на 1,5 года или применить к нему административный арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU