В Кузбассе покусанной девочке выплатили 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-11T09:53:35+03:00

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В Кузбассе покусанной девочке выплатят 20 тысяч рублей. Компенсацию с владельца собаки взыскали через суд.

В январе текущего года 14-летняя девочка шла по улице в поселке Темиртау Таштагольского района. Когда она проходила мимо одного из дворов, на нее напала и укусила сорвавшаяся с цепи собака. У ребенка диагностировали множественные раны на ногах. Судмедэксперты оценили повреждения как причинение легкого вреда здоровью. При этом школьница долго лечилась, но на ногах все равно остались шрамы.

После случившегося мать девочки обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права ее ребенка.

- Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к владельцу собаки и потребовал выплатить компенсацию морального вреда, - рассказали в областной прокуратуре. - Таштагольский городской суд согласился с требованиями прокурора и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU