2019-07-11T13:19:26+03:00
Происшествия

Две кемеровчанки не разъехались на широком перекрестке

Одна из участниц аварии ищет свидетелей ДТП
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщины говорят, что не нарушали правила Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Женщины говорят, что не нарушали правила Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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Две кемеровчанки не смогли разъехаться на перекрестке в Кемерове. Обе считают, что не нарушали правила дорожного движения.

ДТП произошло d 9.40 на пересечении улицы Ворошилова и проспекта Химиков. Здесь столкнулись два автомобиля марки Ford Focus.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются. Пока неясно, кто виноват, так как водители дают противоречивые показания, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД Кемерова.

В ведомстве отметили, что за рулем одного «Форда» была 61-летняя женщина, за рулем второго - 29-летняя.

Позже в Сети появились фотографии с места ДТП. Одна из участниц аварии ищет свидетелей произошедшего.

«Женщина на «Форде» ехала на красный и снесла меня!», - написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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