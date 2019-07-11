Две кемеровчанки не разъехались на широком перекрестке
Две кемеровчанки не смогли разъехаться на перекрестке в Кемерове. Обе считают, что не нарушали правила дорожного движения.
ДТП произошло d 9.40 на пересечении улицы Ворошилова и проспекта Химиков. Здесь столкнулись два автомобиля марки Ford Focus.
- Обстоятельства ДТП устанавливаются. Пока неясно, кто виноват, так как водители дают противоречивые показания, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД Кемерова.
В ведомстве отметили, что за рулем одного «Форда» была 61-летняя женщина, за рулем второго - 29-летняя.
Позже в Сети появились фотографии с места ДТП. Одна из участниц аварии ищет свидетелей произошедшего.
«Женщина на «Форде» ехала на красный и снесла меня!», - написала девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU