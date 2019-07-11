Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции
Утром в четверг, 11 июля, на станции Тайга случилось чрезвычайное происшествие. Здесь ранним утром с рельсов сошел тепловоз.
Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции. Последствия ЧП..Видео: Тайгинская транспортная прокуратура.
Чрезвычайное происшествие случилось 11 июля в 9.35 по местному времени на стрелочном переводе № 320 парка А станции Тайга. Здесь произошел сход тепловоза серии ТЭМ 2 № 5498. Специалисты быстро устранили все последствия случившегося. По факту схода тепловоза с рельсов Тайгинской транспортной прокуратурой организована проверка.
- Человеческих жертв, причинения значительного ущерба имуществу не допущено, объекты инфраструктуры не повреждены, задержек в движении поездов нет, - отметил тайгинский транспортный прокурор Виталий Шатунов.
ИСТОЧНИК KP.RU