2019-07-11T13:21:13+03:00
Происшествия

Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции

ЧП произошло на станции Тайга [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции. ФОТО: Тайгинская транспортная прокуратураТепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции. ФОТО: Тайгинская транспортная прокуратура
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Утром в четверг, 11 июля, на станции Тайга случилось чрезвычайное происшествие. Здесь ранним утром с рельсов сошел тепловоз.

Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции. Последствия ЧП..Видео: Тайгинская транспортная прокуратура.

Чрезвычайное происшествие случилось 11 июля в 9.35 по местному времени на стрелочном переводе № 320 парка А станции Тайга. Здесь произошел сход тепловоза серии ТЭМ 2 № 5498. Специалисты быстро устранили все последствия случившегося. По факту схода тепловоза с рельсов Тайгинской транспортной прокуратурой организована проверка.

- Человеческих жертв, причинения значительного ущерба имуществу не допущено, объекты инфраструктуры не повреждены, задержек в движении поездов нет, - отметил тайгинский транспортный прокурор Виталий Шатунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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