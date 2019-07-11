Из-за чего кемеровская «Лапландия» остается закрытой

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-11T15:24:16+03:00

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На последнем заседании по делу о закрытии ТЦ «Лапландия» Арбитражный суд Кемеровской области оставил без удовлетворения ходатайство администрации города. В результате ожидаемое решение об открытии ТЦ не было принято.

Очередное заседание суда проходило 9 июля. На том заседании кемеровская мэрия ходатайствовала об отмене ограничительных мер в отношении ТЦ «Лапландия». Администрация города отмечала, что эксперты дали заключение о том, что все нарушения устранены и здание является безопасным. Однако Инспекция Государственного строительного надзора Кемеровской области не согласилась с этими доводами. Представитель инспекции заявил, что к очередному заседанию суда было представлено недостаточно документов, которые подтверждали бы безопасность здания.

В результате суд отклонил ходатайство администрации города и оставил «Лапландию» закрытой. Материалы дела суд продолжит рассматривать 12 июля.

Напомним, 9 июля должно состояться очередное заседание по делу о закрытии «Лапландии». Сам же торговый центр закрыли 22 апреля 2019 года по решению суда. Иск о закрытии подавала администрация города, указывая на то, что в здании находиться опасно: эксперты выявили здесь 22 нарушения. Для того чтобы посетители и продавцы могли безопасно находиться в нем, необходимо привести здание в состояние, соответствующее проектной документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU