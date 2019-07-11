СЕГОДНЯ 19:57 2019-07-11T19:57:20+03:00

Был в светлой толстовке: в Кузбассе пропал 16-летний подросток. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Сотрудники отдела полиции «Зенковский» ОМВД России по городу Прокопьевску разыскивают без вести пропавшего Вячеслава Симанина.

Вячеслав Симанин, 30.01.2003 года рождения, ушел из дома в ночь на 10 июля. С тех пор о его дальнейшей судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волос темный, стрижка короткая.

В день исчезновения подросток был одет в толстовку светлого цвета с капюшоном, джинсы и кроссовки темно-зеленого цвета.

Сотрудники полиции просят всех, кому известно о его местонахождении, сообщить об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-(384-66)-1-48-80 либо «02». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU