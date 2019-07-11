2019-07-11T19:57:20+03:00
Происшествия

Был в светлой толстовке: в Кузбассе пропал 16-летний подросток

Подростка из Прокопьевска разыскивают с 10 июля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Был в светлой толстовке: в Кузбассе пропал 16-летний подросток. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Был в светлой толстовке: в Кузбассе пропал 16-летний подросток. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела полиции «Зенковский» ОМВД России по городу Прокопьевску разыскивают без вести пропавшего Вячеслава Симанина.

Вячеслав Симанин, 30.01.2003 года рождения, ушел из дома в ночь на 10 июля. С тех пор о его дальнейшей судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волос темный, стрижка короткая.

В день исчезновения подросток был одет в толстовку светлого цвета с капюшоном, джинсы и кроссовки темно-зеленого цвета.

Сотрудники полиции просят всех, кому известно о его местонахождении, сообщить об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-(384-66)-1-48-80 либо «02». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за чего кемеровская «Лапландия» остается закрытой
Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции
Две кемеровчанки не разъехались на широком перекрестке
В Новокузнецке рядом с детской площадкой росла конопля
«Придется сожрать чего-нибудь живого»: кемеровчанка попала на «Форт Боярд»
Будет жарко: синоптики дали прогноз на выходные в Кузбассе
Кузбассовец хранил дома взрывчатку и боеприпасы
В Кузбассе покусанной девочке выплатили 20 тысяч рублей
Пугливый кемеровчанин сбил 8-летнего ребенка и скрылся
Какие управляющие компании признаны худшими в Кузбассе
Сальто с велосипедом: ребенок попал под машину на «зебре» в Кемерове
Автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД в Кемерове
В Кемерове загорелся цех по обработке металла
РСХБ увеличил кредитование рыбопромышленников на 34 процента
В Кузбассе глава крупной металлургической компании из рейтинга Forbes покинул пост
В Кузбассе 17-летний подросток оскорбил полицейского
В Новокузнецке утонул мужчина
Кузбассовцев зовут в Крым на международный байк-фестиваль
Подростки спускались с крыши многоэтажки по водосточной трубе в Новокузнецке
Кузбасскую птицефабрику оштрафовали за куриный помет