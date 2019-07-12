Илья Середюк пообещал кемеровчанам бесперебойную работу транспорта

СЕГОДНЯ 04:01 2019-07-12T04:05:08+03:00

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Илья Середюк встретился с жителями микрорайона «Кемерово-Сити», с которыми обсудил насущные проблемы. Мэр пообещал уладить вопрос с перебоями в работе маршрутного транспорта.

«Со следующей недели увеличим количество автобусов ПАЗ по маршруту 83т. А в следующем году планируем пустить большой автобус, который будет ходить от «Авроры» по Притомскому проспекту до основных пересадочных точек, как вариант - остановка «Кирова», - отметил градоначальник.

Также жители задали вопросы по оборудованию остановочных павильонов, парковочных мест, пешеходных переходов, освещения, пандусов, лежачих полицейских у сквера имени Резникова, благоустройству и содержанию дворов. Мэр отметил, что все эти проблемы взяты под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU