2019-07-12T05:17:16+03:00
Общество

Середюк назвал точную дату ввода детского сада с бассейном в «Кемерово-Сити»

Мэр вновь встретился с жителями микрорайона
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Садик будет построен за год Фото: Страница Ильи Середюка / "ВКонтакте"Садик будет построен за год Фото: Страница Ильи Середюка / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В четверг, 11 июля, прошла встреча мэра Ильи Середюка с жителями микрорайона 7Б на проспекте Притомском «Кемерово-Сити». Градоначальник назвал точную дату, когда обещанный детский сад с бассейном будет введен в эксплуатацию.

- Обсуждали вопросы строительства детского сада, всего их здесь запланировано пять, включая существующий «Абвгдейку». Конкурсные процедуры на новый детский сад уже назначены, в августе будет определен подрядчик, который приступит к строительству. Ориентировочный срок работ - один год, - сказал мэр.

Илья Середюк отметил, что следующий детский комбинат расположится рядом. Сейчас ведутся проектные работы, экспертиза будет готова в ноябре.

Пока идет строительство, местным детям предоставят места в близлежащих дошкольных учреждениях № 207, 156, 96, 161, 163, 151, 146. Сейчас от жителей микрорайона поступило 29 заявлений на места в детские сады.

- Также уже готов проект школы. Как только будет выполнена экспертиза, будем ходатайствовать о включении этого проекта в федеральную программу, - сказал мэр.

На встрече Середюк пояснил, когда решится проблема с перебоями в работе маршрутного транспорта в микрорайоне.

Отметим, что ранее с жителями микрорайона встретился губернатор Сергей Цивилев. Он обвинил в срыве сроков по строительству детского сада мэра Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соседские войны довели двух жительниц Кузбасса до суда
Илья Середюк пообещал кемеровчанам бесперебойную работу транспорта
Был в светлой толстовке: в Кузбассе пропал 16-летний подросток
Из-за чего кемеровская «Лапландия» остается закрытой
Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции
Две кемеровчанки не разъехались на широком перекрестке
В Новокузнецке рядом с детской площадкой росла конопля
«Придется сожрать чего-нибудь живого»: кемеровчанка попала на «Форт Боярд»
Будет жарко: синоптики дали прогноз на выходные в Кузбассе
Кузбассовец хранил дома взрывчатку и боеприпасы
В Кузбассе покусанной девочке выплатили 20 тысяч рублей
Пугливый кемеровчанин сбил 8-летнего ребенка и скрылся
Какие управляющие компании признаны худшими в Кузбассе
Сальто с велосипедом: ребенок попал под машину на «зебре» в Кемерове
Автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД в Кемерове
В Кемерове загорелся цех по обработке металла
РСХБ увеличил кредитование рыбопромышленников на 34 процента
В Кузбассе глава крупной металлургической компании из рейтинга Forbes покинул пост
В Кузбассе 17-летний подросток оскорбил полицейского
В Новокузнецке утонул мужчина
Кузбассовцев зовут в Крым на международный байк-фестиваль
Подростки спускались с крыши многоэтажки по водосточной трубе в Новокузнецке
Кузбасскую птицефабрику оштрафовали за куриный помет