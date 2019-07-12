Середюк назвал точную дату ввода детского сада с бассейном в «Кемерово-Сити»

СЕГОДНЯ 05:17 2019-07-12T05:17:16+03:00

Садик будет построен за год Фото: Страница Ильи Середюка / "ВКонтакте"

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В четверг, 11 июля, прошла встреча мэра Ильи Середюка с жителями микрорайона 7Б на проспекте Притомском «Кемерово-Сити». Градоначальник назвал точную дату, когда обещанный детский сад с бассейном будет введен в эксплуатацию.

- Обсуждали вопросы строительства детского сада, всего их здесь запланировано пять, включая существующий «Абвгдейку». Конкурсные процедуры на новый детский сад уже назначены, в августе будет определен подрядчик, который приступит к строительству. Ориентировочный срок работ - один год, - сказал мэр.

Илья Середюк отметил, что следующий детский комбинат расположится рядом. Сейчас ведутся проектные работы, экспертиза будет готова в ноябре.

Пока идет строительство, местным детям предоставят места в близлежащих дошкольных учреждениях № 207, 156, 96, 161, 163, 151, 146. Сейчас от жителей микрорайона поступило 29 заявлений на места в детские сады.

- Также уже готов проект школы. Как только будет выполнена экспертиза, будем ходатайствовать о включении этого проекта в федеральную программу, - сказал мэр.

На встрече Середюк пояснил, когда решится проблема с перебоями в работе маршрутного транспорта в микрорайоне.

Отметим, что ранее с жителями микрорайона встретился губернатор Сергей Цивилев. Он обвинил в срыве сроков по строительству детского сада мэра Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU