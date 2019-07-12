2019-07-12T06:46:27+03:00
Общество

Соседские войны довели двух жительниц Кузбасса до суда

Одна из них позавидовала ремонту соседки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Соседские войны довели двух жительниц Кузбасса до суда. ФОТО УФССП России по Кемеровской области.Соседские войны довели двух жительниц Кузбасса до суда. ФОТО УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Одной из жительниц Ленинска-Кузнецкого так надоел ремонт у соседки, что та решила отомстить. Женщина написала кляузу соседке на работу, а потом за это ей пришлось предстать перед судом.

Жительнице Ленинска-Кузнецкого надоело мириться с тем, что ее соседка делает ремонт у себя в квартире. Вместо того чтобы решить вопрос мирно, она решила действовать по-своему: написала жалобу на соседку по месту ее работы. В жалобе она указала, что поведение женщины «не соответствует поведению государственного служащего». При этом сослалась на то, что соседка облила ее дверь бетоном. Вскоре стражи порядка организовали проверку, и тут оказалось, что никаких доказательств порчи чужого имущества нет. Суд также не смог добыть доказательств, и все доводы соседки не нашли подтверждения.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, соседку обязали направить опровержение сведений, порочащих честь и достоинство госслужащей, по месту ее работы. И та, не дожидаясь принудительных мер, сделала это.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бетонный козырек обрушился в кузбасском многоквартирном доме
На сколько смертность в Кузбассе превысила рождаемость
В Прокопьевске мотоциклист и автолюбитель не поделили дорогу
В Кузбассе впервые прошла встреча архитекторов
Середюк назвал точную дату ввода детского сада с бассейном в «Кемерово-Сити»
Илья Середюк пообещал кемеровчанам бесперебойную работу транспорта
Был в светлой толстовке: в Кузбассе пропал 16-летний подросток
Из-за чего кемеровская «Лапландия» остается закрытой
Тепловоз сошел с рельсов на кузбасской станции
Две кемеровчанки не разъехались на широком перекрестке
В Новокузнецке рядом с детской площадкой росла конопля
«Придется сожрать чего-нибудь живого»: кемеровчанка попала на «Форт Боярд»
Будет жарко: синоптики дали прогноз на выходные в Кузбассе
Кузбассовец хранил дома взрывчатку и боеприпасы
В Кузбассе покусанной девочке выплатили 20 тысяч рублей
Пугливый кемеровчанин сбил 8-летнего ребенка и скрылся
Какие управляющие компании признаны худшими в Кузбассе
Сальто с велосипедом: ребенок попал под машину на «зебре» в Кемерове
Автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД в Кемерове
В Кемерове загорелся цех по обработке металла
РСХБ увеличил кредитование рыбопромышленников на 34 процента
В Кузбассе глава крупной металлургической компании из рейтинга Forbes покинул пост
В Кузбассе 17-летний подросток оскорбил полицейского
В Новокузнецке утонул мужчина
Кузбассовцев зовут в Крым на международный байк-фестиваль
Подростки спускались с крыши многоэтажки по водосточной трубе в Новокузнецке
Кузбасскую птицефабрику оштрафовали за куриный помет