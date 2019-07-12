Соседские войны довели двух жительниц Кузбасса до суда

СЕГОДНЯ 05:45 2019-07-12T06:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Одной из жительниц Ленинска-Кузнецкого так надоел ремонт у соседки, что та решила отомстить. Женщина написала кляузу соседке на работу, а потом за это ей пришлось предстать перед судом.

Жительнице Ленинска-Кузнецкого надоело мириться с тем, что ее соседка делает ремонт у себя в квартире. Вместо того чтобы решить вопрос мирно, она решила действовать по-своему: написала жалобу на соседку по месту ее работы. В жалобе она указала, что поведение женщины «не соответствует поведению государственного служащего». При этом сослалась на то, что соседка облила ее дверь бетоном. Вскоре стражи порядка организовали проверку, и тут оказалось, что никаких доказательств порчи чужого имущества нет. Суд также не смог добыть доказательств, и все доводы соседки не нашли подтверждения.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, соседку обязали направить опровержение сведений, порочащих честь и достоинство госслужащей, по месту ее работы. И та, не дожидаясь принудительных мер, сделала это.

ИСТОЧНИК KP.RU