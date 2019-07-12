2019-07-12T08:32:30+03:00
Происшествия

В Прокопьевске мотоциклист и автолюбитель не поделили дорогу

От гибели мотоциклиста и его пассажирку спасли шлемы и защита
Екатерина РОМАНОВА
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В Прокопьевске мотоциклист и автолюбитель не поделили дорогу. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"В Прокопьевске мотоциклист и автолюбитель не поделили дорогу. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"
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Утром 12 июля в Прокопьевске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобилист и мотоциклист не поделили дорогу. Два участника ДТП получили серьезные травмы

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 7.40 на проспекте Шахтеров. Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля Toyota неподалеку от здания администрации города начал совершать разворот. В это же время слева от иномарки ехал мотоциклист с пассажиром. Он не успел отреагировать на маневр легковушки и врезался в нее. От удара и автомобиль, и мотоцикл отбросило на трамвайные пути - из-за этого движение электротранспорта было прервано на некоторое время.

Автомобиль получил серьезные повреждения, а вот водитель, по предварительным данным, не пострадал. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Автомобиль получил серьезные повреждения, а вот водитель, по предварительным данным, не пострадал. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Очевидцы сообщают, что водитель и пассажир мотоцикла получили травмы, при этом у девушки возможны переломы. От гибели их обоих уберегли шлемы и защита.

Водитель автомобиля не пострадал, при этом сам автомобиль получил серьезные повреждения. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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