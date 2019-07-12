На сколько смертность в Кузбассе превысила рождаемость
С апреля по июнь кузбассовцы чаще умирали, чем рожали – таковы данные статистики, опубликованной управлением ЗАГС Кемеровской области. В некоторых кузбасских городах смертность в два раза превысила рождаемость.
По данным официальной статистики за второй квартал 2019 года, в Кузбассе на свет появилось 6152 ребенка. При этом умерли в регионе 9490 человек. больше всего детей родилось в Кемерове: здесь на свет появились 1621 ребенок. В Новокузнецке родилось 1334 малыша.
В некоторых кузбасских городах рождаемость оказалась ниже смертности в два раза. Такая ситуация сложилась в Топках, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Краснобродском. Близки к этому показателю Березовский, Прокопьевск, Топки. Но самая печальная статистика в Калтане. Здесь за три месяца родилось лишь 47 малышей. При этом 126 человек ушли из жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU