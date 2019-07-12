Бетонный козырек обрушился в кузбасском многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-12T08:27:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из многоквартирных домов Прокопьевска случилось чрезвычайное происшествие. Здесь на балкон верхнего этажа одного из домов обрушилась бетонная плита.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером. Бетонная плита обрушилась на балкон верхнего этажа многоквартирного дома. Падение плиты приостановили перила балкона, а вот часть кирпичей все-таки упала вниз, на тротуар. На место ЧП прибыли представители управляющей компании и оперативные службы. Они убрали с балкона бетонную плиту и кирпичи, а днем ликвидировали последствия обрушения.

По счастливой случайности никто не пострадал. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск. ру".

Очевидцы уверены, что причиной обрушения стала дождевая вода, которая размывала стену. Жильцы дома подтвердили, что вода действительно текла длительное время по стене дома.

- Обращались в управляющую компанию, и не раз! – заявила Настя Наумова, жительница дома. – Нас только «кормили завтраками» и все…

Жильцы дома надеются, что после ЧП в их доме проверят все балконные козырьки и приведут их в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU