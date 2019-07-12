Из-за атлетов в Новокузнецке ограничат движение автотранспорта

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-12T11:55:08+03:00

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В Новокузнецке в субботу, 13 июля, будет проходить легкоатлетическая эстафета. Для того чтобы обеспечить безопасность участников эстафеты, в городе будет введено ограничение движения.

Ограничение движения будет действовать в течение трех часов, с 10:00 до 13:00. Движение транспортных средств временно ограничат на следующих участках автомобильных дорог.

- улица Тореза: от дома № 59 до пересечения с улицей Климасенко;

- улица Климасенко: от пересечения с улицей Тореза до пересечения с улицей 40 лет ВЛКСМ;

- улица 40 лет ВЛКСМ: от пересечения с улицей Климасенко до здания № 64;

- проспект Советской Армии: от пересечения с улицей ВЛКСМ до пересечения с улицей Климасенко.

Горожан просят быть предельно внимательными и выбирать альтернативные варианты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU