2019-07-12T12:18:04+03:00
Общество

В Новокузнецке выберут «блондинку в шоколаде»

В городе пройдет сладкий фестиваль
Ирина АВТУШКО
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В субботу, 13 июля, в Новокузнецке впервые состоится фестиваль шоколада.В субботу, 13 июля, в Новокузнецке впервые состоится фестиваль шоколада.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке выберут блондинку в шоколаде. В городе пройдет сладкий фестиваль.

В субботу, 13 июля, в Новокузнецке впервые состоится фестиваль шоколада в рамках Международного Дня шоколада и 300-летия Кузбасса. Мероприятие проведут в Саду алюминщиков.

На празднике свою продукцию представят кузбасские кондитерские фабрики и производители безалкогольных напитков. Также они проведут мастер-классы и посоревнуются между собой за звание лучших.

Для зрителей на праздничной площади развернется множество увлекательных локаций. Здесь можно будет сделать красочное фото, поучаствовать в розыгрышах и познакомиться с ростовыми куклами. Гостей праздника ждет дефиле «сладких» костюмов, конкурсы «Блондинки в шоколаде», «Шоколадный Босс», селфи-конкурс, выступление артистов и шоу-номера.

-Начало фестиваля разукрасит цветной фейерверк, - сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка. - Праздник завершится дискотекой под открытым небом. Мероприятие продлится с 17 до 00.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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