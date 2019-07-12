СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-12T12:18:04+03:00

В субботу, 13 июля, в Новокузнецке впервые состоится фестиваль шоколада. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке выберут блондинку в шоколаде. В городе пройдет сладкий фестиваль.

В субботу, 13 июля, в Новокузнецке впервые состоится фестиваль шоколада в рамках Международного Дня шоколада и 300-летия Кузбасса. Мероприятие проведут в Саду алюминщиков.

На празднике свою продукцию представят кузбасские кондитерские фабрики и производители безалкогольных напитков. Также они проведут мастер-классы и посоревнуются между собой за звание лучших.

Для зрителей на праздничной площади развернется множество увлекательных локаций. Здесь можно будет сделать красочное фото, поучаствовать в розыгрышах и познакомиться с ростовыми куклами. Гостей праздника ждет дефиле «сладких» костюмов, конкурсы «Блондинки в шоколаде», «Шоколадный Босс», селфи-конкурс, выступление артистов и шоу-номера.

-Начало фестиваля разукрасит цветной фейерверк, - сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка. - Праздник завершится дискотекой под открытым небом. Мероприятие продлится с 17 до 00.00.

ИСТОЧНИК KP.RU