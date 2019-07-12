Поиски пропавшего в Прокопьевске подростка прекращены

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-12T12:51:33+03:00

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В Прокопьевске прекращены поиски 16-летнего подростка. Парень ушел из дома в ночь на 10 июля, и до недавнего времени ничего не было известно о его судьбе.

Жительница Прокопьевска обратилась в полицию со своей бедой: в ночь на 10 июля ее 16-летний сын ушел из дома. школьник не отвечал на звонки, а о его местонахождении ничего не было известно.

-Полицейские организовали поисковые мероприятия. В них принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники патрульных нарядов полиции. Ориентировки на пропавшего школьника были распространены в СМИ и социальных сетях, - рассказали детали оперативной работы в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Утром 12 июля поиски подростка были прекращены. Он самостоятельно вернулся домой. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося и причину ухода ребенка из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU