СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-12T13:57:37+03:00

По просьбе он скрыл факт езды в пьяном виде

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Полицейский из Белова заплатит четверть миллиона за получение взятки. По просьбе он скрыл факт езды в пьяном виде.

К инспектору ГИБДД по сотовому телефону обратился местный житель с просьбой «помочь» его знакомому, а именно - скрыть и не документировать факт управления им автомобилем в нетрезвом виде. За это мужчина обещал полицейскому 25 тысяч рублей.

Сотрудник полиции на предложение согласился, после чего встретился с беловчанином в заранее условленном месте и в патрульной машине получил от него деньги.

На суде злоумышленник свою вину не признал, тогда гособвинитель предоставил неопровержимые доказательства совершенного преступления. Мужчине назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.

Также было рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД.

- Он полностью признал себя виновным, и суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, штраф в размере 250 тысяч рублей, а также два года лишения права занимать должности в правоохранительных органах, - рассказали в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU