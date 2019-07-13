Кузбассовец получил в подарок телефон в обертке от шоколада

СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-13T04:32:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница города Березовского решила порадовать своего брата сладким подарком и отправила ему пакет с конфетами. Теперь женщине придется отвечать перед законом.

Один из кузбассовцев в течение некоторого времени занимался распространением запрещенных веществ. Он был задержан, осужден за сбыт наркотиков и отправился отбывать срок в одну из кузбасских колоний. Как и все осужденные, мужчина получал посылки от своих родных. В одну из таких посылок его сестра, жительница города Березовский, положила пакет с конфетами. При этом один из шоколадных батончиков она съела сама, а на его место в обертку положила сотовый телефон. Маленький мобильник размером всего в шесть сантиметров, аккуратно поместился в обертку. А зарядное устройство и сим-карту женщина тщательно упаковала в обертки других шоколадных батончиков.

К сожалению для осужденного, телефон был обнаружен при досмотре посылки с помощью металлдетектора. А так как мобильник относится к запрещенным для использования в исправительном учреждении предметам, в отношении отправителя бандероли, сестры осужденного, был составлен протокол об административном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU